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11 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 1.Lig Giresunspor play-off aşkına!

Giresunspor 1-0 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

Giresunspor 1-0 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 27'inci haftasında Giresunspor sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti. Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 26'ıncı dakikada kaydetti. Bu sonuçla Giresunspor puanını 37 yaptı, Keçiörengücü ise 34 puanda kaldı.

1. Lig'in 27'inci haftasında Giresunspor sahasında Keçiörengücü ile karşı karşıa geldi.

Play-off mücadelesi veren iki takımın zorlu karşılaşmasında kazanan taraf Giresunspor oldu. Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golü 26'ıncı dakikada Özgürcan Özcan kaydetti.

Bu sonuçla Giresunspor puanını 37 yaptı, Keçiörengücü ise 34 puanda kaldı.

Stat:

Hakemler: Yiğit Arslan, Oğuz Terzi, Hasan Hüseyin Tetik

Giresunspor: Metin Erol, , Murat Akça, Numan Çürüksu, , (Dk. 90+2 Tanase), Mehmet Güven, Landel, Del Valle (Dk. 83 ), , (Dk. 80 Alpay Koçaklı)

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Erdi Dikmen, , Bokila, İshak Çakmak, Burak Aydın (Dk. 72 Kone-Dk. 89 Diarra), Dialiba, Süleyman Olgun, Mendy (Dk. 64 Devrim Taşkaya)

Gol: Dk. 26 Özgür Can Özcan (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Muhammed Bayır, Dk. 87 Mehmet Taş, Dk. 87 Bekir Yılmaz (Giresunspor), Dk. 18 Hüsamettin Tut, Dk. 29 Bokila (Keçiörengücü)

  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 19:17
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