Giresunspor 1-0 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 27'inci haftasında Giresunspor sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti. Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 26'ıncı dakikada Özgür Can Özcan kaydetti. Bu sonuçla Giresunspor puanını 37 yaptı, Keçiörengücü ise 34 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'in 27'inci haftasında Giresunspor sahasında Keçiörengücü ile karşı karşıa geldi.
Play-off mücadelesi veren iki takımın zorlu karşılaşmasında kazanan taraf Giresunspor oldu. Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golü 26'ıncı dakikada Özgürcan Özcan kaydetti.
Bu sonuçla Giresunspor puanını 37 yaptı, Keçiörengücü ise 34 puanda kaldı.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Oğuz Terzi, Hasan Hüseyin Tetik
Giresunspor: Metin Erol, Uğur Akdemir, Murat Akça, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90+2 Tanase), Mehmet Güven, Landel, Del Valle (Dk. 83 Mehmet Taş), Bekir Yılmaz, Özgür Can Özcan (Dk. 80 Alpay Koçaklı)
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Bokila, İshak Çakmak, Burak Aydın (Dk. 72 Kone-Dk. 89 Diarra), Dialiba, Süleyman Olgun, Mendy (Dk. 64 Devrim Taşkaya)
Gol: Dk. 26 Özgür Can Özcan (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 55 Muhammed Bayır, Dk. 87 Mehmet Taş, Dk. 87 Bekir Yılmaz (Giresunspor), Dk. 18 Hüsamettin Tut, Dk. 29 Bokila (Keçiörengücü)
- 11.03.2020
- Güncelleme: 11.03.2020 19:17
-
Mehmet Özdilek resmen açıklandı! Yeni takımı...
Toplam 1
Yorum
kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
-
Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi!
Toplam 1
Yorum
uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
-
Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
Giresunspor 1-0 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.