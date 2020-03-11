Giresunspor 1-0 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 27'inci haftasında Giresunspor sahasında Keçiörengücü ile karşı karşıa geldi.

Play-off mücadelesi veren iki takımın zorlu karşılaşmasında kazanan taraf Giresunspor oldu. Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golü 26'ıncı dakikada Özgürcan Özcan kaydetti.

Bu sonuçla Giresunspor puanını 37 yaptı, Keçiörengücü ise 34 puanda kaldı.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Oğuz Terzi, Hasan Hüseyin Tetik

Giresunspor: Metin Erol, Uğur Akdemir, Murat Akça, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90+2 Tanase), Mehmet Güven, Landel, Del Valle (Dk. 83 Mehmet Taş), Bekir Yılmaz, Özgür Can Özcan (Dk. 80 Alpay Koçaklı)

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Bokila, İshak Çakmak, Burak Aydın (Dk. 72 Kone-Dk. 89 Diarra), Dialiba, Süleyman Olgun, Mendy (Dk. 64 Devrim Taşkaya)

Gol: Dk. 26 Özgür Can Özcan (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Muhammed Bayır, Dk. 87 Mehmet Taş, Dk. 87 Bekir Yılmaz (Giresunspor), Dk. 18 Hüsamettin Tut, Dk. 29 Bokila (Keçiörengücü)