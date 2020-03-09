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09 Mart 2020, Pazartesi
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Üzülmez: Kalıyorum

Üzülmez: Kalıyorum

Ligde son 4 maçını kazanamayan 'da 'in gönderileceği konuşuluyor.

Ligde son 4 maçını kazanamayan 'da 'in gönderileceği konuşuluyor. Fakat tecrübeli çalıştırıcı, "Şu anda görevimin başındayım. Takımı lig sonuna kadar yöneteceğim" dedi.

  1. 9.3.2020
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