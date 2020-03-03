TFF 1. Lig'de 25 haftada 41 teknik adam! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
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1. Lig'de 25 haftada 41 teknik adam!

TFF 1. Lig'de 25 haftada 41 teknik adam!

1. Lig’de geride kalan 25 haftada 16 takım, 41 farklı teknik direktörle çalıştı. Ligde sadece Keçiörengücü ve Altınordu kulüpleri hoca değişikliğine gitmedi.

1. Lig'de yer alan 18 takımdan 16'sı kötü gidişatlarının faturasını teknik direktörlere kesti. 25 haftası geride kalan ligde 16 takım, 41 farklı teknik direktörle çalıştı. Sadece Keçiörengücü ve Altınordu bu kervana katılmayan ekipler oldu.

EN FAZLA ADANASPOR VE KARAGÜMRÜK DEĞİŞTİRDİ

Ligde en fazla teknik adam değişikliğine giden takımlar ve Karagümrük oldu. Sezona ile başlayan Adana temsilcisi, 7. haftada alınan 2-1'lik Ümraniyespor yenilgisiyle görevinden ayrıldı ve geldi. Ancak İpekoğlu da takımın başında kaldığı 12 maçlık serüvende sadece 1 galibiyet alınca deneyimli çalıştırıcıyla da yola devam edilmedi. Daha sonra 'la anlaşan Adanaspor, söz konusu süreçte 3 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Kısa süren bu maceradan sonra ise mevcut ile anlaşıldı.

Cüneyt Dumlupınar ile 2019-2020 sezonuna merhaba diye Karagümrük, 7 haftalık süreçten sonra bu birlikteliğe son verdi. ile oyuncu-teknik direktör olarak yoluna devam eden İstanbul temsilcisi, ardından 'ı teknik direktörlük koltuğuna oturttu. Sadece 5 hafta süren Bulak dönemin sona ermesiyle Karagümrük, ligin ikinci yarısına 'la başladı. Erdoğan, 8 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak takımı play-off potasına sokmayı başardı.

Adanaspor ve Karagümrük'ü 3'er defa teknik adam değişikliğine giden Altay, , , ve Hatayspor takip ediyor.

9 TEKNİK DİREKTÖR 2'ŞER TAKIM ÇALIŞTIRDI

TFF 1. Lig'de görev alan teknik direktörlerden 9'u sezon içinde 2'şer takımın başında yer aldı. Bu isimler Coşkun Demirbakan (Eskişehirspor, Adanaspor), Sait Karafırtınalar (Altay, Ümraniyespor), (Balıkesirspor, Altay), (Bursaspor, Altay), (Menemenspor, Balıkesirspor), Giray Bulak (Boluspor, Karagümrük), (İstanbulspor, Boluspor), (Giresunspor, Erzurumspor), (Akhisarspor, Hatayspor) olarak dikkat çekiyor.

2019-2020 sezonunda 25 hafta sonunda yapılan teknik adam değişiklikleri şöyle:

- Adanaspor: Levent Eriş, Engin İpekoğlu, Eyüp Arın, Coşkun Demirbakan
- A.Demirspor: Ümit Özat, Uğur Tütüneker
- Keçiörengücü: Serkan Özbalta
- Altay: Sait Karafırtınalar, Ali Tandoğan, Yalçın Koşukavak
- Altınordu: Hüseyin Eroğlu
- Balıkesirspor: Ali Tandoğan, Ramazan Kurşunlu, Yusuf Şimşek
- Boluspor: Giray Bulak, Osman Özköylü, Fırat Gül
- Erzurumspor: Muzaffer Bilazer, Erkan Sözeri
- Eskişehirspor: Fuat Çapa, Coşkun Demirbakan, Mustafa Özer
- Bursaspor: Yalçın Koşukavak, İbrahim Üzülmez
- Akhisarspor: Mehmet Altıparmak, Yılmaz Vural
- Menemenspor: Ramazan Kurşunlu, Cenk Laleci
- Giresunspor: Erkan Sözeri, Hakan Kutlu
- Hatayspor: İlhan Palut, Bayram Soysal, Mehmet Altıparmak
- İstanbulspor: Fırat Gül, Fatih Tekke
- Karagümrük: Cüneyt Dumlupınar, Erkan Zengin, Giray Bulak, Ömer Erdoğan
- Osmanlıspor: Mustafa Dalcı, İsmet Taşdemir
- Ümraniyespor: Ahmet Taşyürek, Sait Karafırtınalar

  1. 03.03.2020
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