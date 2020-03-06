Menemenspor 1-1 Altay | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig 26'ıncı hafta maçında Menemenspor sahasında diğer bir İzmir takımı olan Altay'ı ağırladı. Menemen İlçe Stadı'nda oynanan zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Menemenspor'un golü Hüseyin Çolak'tan gelirken Altay'ın golünü Leandro Kappel kaydetti.
TFF 1. Lig'in 26'ıncı haftasında Menemenspor ile Altay karşı karşıya geldi.
Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma Hüseyin Çolak ve Leandro Kappel'in karşılıklı golleri ile 1-1 berabere sonuçlandı.
Bu skorla Altay puanını 39'a yükseltti. Menemenspor ise puanını 33 yaptı.
ALTAY HATAY'I KONUK EDECEK
TFF 1. Lig'in 27'inci haftasında Altay sahasında lider Hatayspor'u konuk edecek. Menemenspor ise deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak.
- 06.03.2020
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Menemenspor 1-1 Altay | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.