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06 Mart 2020, Cuma
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1-1 Altay | MAÇ SONUCU

Menemenspor 1-1 Altay | MAÇ SONUCU

1. Lig 26'ıncı hafta maçında sahasında diğer bir takımı olan Altay'ı ağırladı. Stadı'nda oynanan zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Menemenspor'un golü 'tan gelirken Altay'ın golünü kaydetti.

1. Lig'in 26'ıncı haftasında ile Altay karşı karşıya geldi.

Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma ve 'in karşılıklı golleri ile 1-1 berabere sonuçlandı.

Bu skorla Altay puanını 39'a yükseltti. Menemenspor ise puanını 33 yaptı.

ALTAY HATAY'I KONUK EDECEK

TFF 1. Lig'in 27'inci haftasında Altay sahasında lider Hatayspor'u konuk edecek. Menemenspor ise deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak.

  1. 06.03.2020
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