Ekol Hastanesi Balıkesirspor 2-2 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Balıkesirspor ile Keçiörengücü yenişemedi

2-2 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

Ekol Hastanesi Balıkesirspor 2-2 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

1'inci Lig'in 25'inci haftasında , sahasında Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.

1'inci Lig'in 25'inci haftasında , sahasında Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 54'üncü dakikada Malle ve 75'inci dakikada atarken, deplasman ekibinin golleri ise 69'uncu dakikada ve 79'uncu dakikada Dialiba'dan geldi.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar

EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR: Atilla Özmen, Sezer Özmen, , Berat Aydoğdu, Hodzic, Mrsic (Dk. 73 Rahmi Anıl Başaran), (Dk. 87 Emir Dede), , , Kethevoama (Dk. 90 ), Otoo

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Cihan Can, Abdulkadir Korkut, , Samet Akaydın, Dialiba, Burak Aydın (Dk. 82 Süleyman Olgun), Cem Ekinci (Dk. 70 Mendy), , Madinda (Dk. 73 Uğur Utlu), Kone

GOLLER: Dk. 54 Aly Malle, Dk. 75 Sezer Özmen (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 69 Samet Akaydın, Dk. 79 Dialiba (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Hodzic, Serdar Güncü, Mrsic, Batuhan İşçiler (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Kone, İshak Çakmak, Hüsamettin Tut (Keçiörengücü)

  1. 02.03.2020
  2. Güncelleme: 02.03.2020 21:48
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