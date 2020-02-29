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29 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Adana Demir lider Hatay'dan puanı 85'te kaptı!

1-1 Hatayspor | MAÇ SONUCU

Adana Demirspor 1-1 Hatayspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren 25. hafta maçında ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip 68'de 'le öne geçerken, Mavi Şimşekler 85'te 'ün kaydettiği golle 1 puanı kurtardı. Bu sonucun ardından lider puanını 49'a, üçüncü basamaktaki Demirspor ise 41'e çıkardı.

1. Lig'in 25. haftasında sahasında karşılaştığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar:

21. dakikada 'in ara pasında topla buluşan 'ün vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
31. dakikada Mesut'un ortasında direk kaleye giden topu kaleci Muhammed son anda çeldi. Dönen topa gelişine vuran Selim'in şutu yandan auta çıktı.
35. dakikada Hamidou Traore'nin yaklaşık kaleye 35 metre mesafeden şutunda top üstten az farkla auta çıktı.
54. dakikada Volkan Şen'in ortasında 'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
69. dakikada sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
85. dakikada 'ın ortasında ceza sahası içinde Mehmet Akyüz'ün kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

  1. 29.02.2020
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