Adana Demirspor 1-1 Hatayspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren 25. hafta maçında Adana Demirspor ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip 68'de Gökhan Karadeniz'le öne geçerken, Mavi Şimşekler 85'te Mehmet Akyüz'ün kaydettiği golle 1 puanı kurtardı. Bu sonucun ardından lider Hatay puanını 49'a, üçüncü basamaktaki Adana Demirspor ise 41'e çıkardı.
TFF 1. Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar:
21. dakikada Volkan Şen'in ara pasında topla buluşan Mehmet Akyüz'ün vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
31. dakikada Mesut'un ortasında direk kaleye giden topu kaleci Muhammed son anda çeldi. Dönen topa gelişine vuran Selim'in şutu yandan auta çıktı.
35. dakikada Hamidou Traore'nin yaklaşık kaleye 35 metre mesafeden şutunda top üstten az farkla auta çıktı.
54. dakikada Volkan Şen'in ortasında Erkan Zengin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
69. dakikada Gökhan Karadeniz sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
85. dakikada Tarık Çamdal'ın ortasında ceza sahası içinde Mehmet Akyüz'ün kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1
- 29.02.2020
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