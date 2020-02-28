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28 Şubat 2020, Cuma
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Hatay hazır kıta

Hatay hazır kıta

1. Lig’de lider Hatay, müthiş bir çıkış yakalayan ’e yarın konuk olacak. Teknik direktörünü değiştirdikten sonra 2’de 2 yaparak koltuğunu sağlamlaştıran Hatay, yenilmediği takdirde avantajını koruyacak.

1. Lig'de lider Hatay, müthiş bir çıkış yakalayan 'e yarın konuk olacak. Teknik direktörünü değiştirdikten sonra 2'de 2 yaparak koltuğunu sağlamlaştıran Hatay, yenilmediği takdirde avantajını koruyacak. Demir'den sonra ile karşılaşacaklarını hatırlatan , "İlk hedefimiz tabii ki kazanmak olacak. Ancak matematiksel açıdan baktığımızda kaybetmemek çok önemli" diye konuştu.
  1. 28.2.2020
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