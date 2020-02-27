Bursaspor 2-2 Altay | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig 4 gollü düelloda kazanan çıkmadı!

2-2 Altay | MAÇ SONUCU

Bursaspor 2-2 Altay | MAÇ SONUCU

1'inci Lig'in 24'üncü haftasında ile Altay karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. 'un gollerini Yevhen Seleznyov ve kaydetti. Altay'da ise fileleri ve havalandırdı. Bu sonuçla Bursaspor puanını 39, Altay 34'e yükseltti.

1'inci Lig'de 24'üncü haftanın kapanış mücadelesinde , sahasında Altay'ı ağırladı. ve 'nun golleriyle 2-0 geriye düşen temsilcisi, rakibine ve 'un golleriyle cevap verirken, kritik randevu 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından puanını 40'a yükselterek haftayı 4'üncü sırada tamamlarken, Altay ise puanını 35'e yükselterek 6'ncı basamakta yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

10'uncu dakikada maça baskılı başlayan Bursaspor, gole yaklaştı. 'ın soldan ceza sahasına girerek yaptığı ortada Yevgen Seleznov'un kale ağzından kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

14'üncü dakikada hızlı atağa çıkan Bursaspor'da Serdar Özkan, orta sahadan topla birlikte kaleye kadar ilerledi. Sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Serdar Özkan'ın vuruşunda kalecinin de müdahalesiyle yavaşlayan topu kale çizgisi önünden uzaklaştırdı.

25'inci dakika Altay golü buldu. Gelişen Altay atağında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan bekletmeden ara pasını Anton Putsila'ya aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Putsila, yaptığı sert vuruşla rakip fileleri havalandırdı: 0-1.

30'uncu dakikada Altay, farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan topla birlikte ilerleyen Kappel, ceza sahasına girer girmez yerden ortasını yaparken, arka direkte boş kalan Marco Paixao bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

38'inci dakikada gelişen Bursaspor atağında, 'ın sert şutu sonrası kaleci soluna gelen topu çelerken, bir anda meşin yuvarlağı önünde bulan Kubilay Kanatsızkuş'un dokunuşunda yine kaleci Cihan geçit vermedi.

40'ıncı dakikada Bursaspor bulduğu golle farkı bire indirdi. Sol kanattan 'ın içeriye doğru ortasında topa iyi yükselen Yevgen Seleznov, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından ağlara gönderdi: 1-2.

İkinci yarıya baskılı bir şekilde başlayan Bursaspor, aradığı golü 56'ncı dakikada buldu. Sol kanattan yapılan ortada 'ün kafa vuruşunda top kaleci Cihan Topaloğlu'dan dönerken, Yevgen Seleznov'un vuruşunda da savunma topu çizgiden çıkardı. Altıpasa düşen topa vuruşunu yapan Kubilay Kanatsızkuş, ağları havalandırarak skora dengeyi getirdi: 2-2.

89'uncu dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası çizgisinin gerisinden Recep Aydın'ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

90+5'inci dakikada bu kez Altay gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Cenk Özkacar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğini sıyırarak dışarı çıktı.

Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

STAT:

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Emrah Ünal (xx), Ali Can Alp (xx)

BURSASPOR: Çağlar Şahin Akbaba (xx), Cüneyt Köz (xx), Sedat Dursun (xx), (xx), (xx), Abdullahi Shehu (x), Burak Altıparmak (xx), Kubilay Kanatsızkuş (xxx), Abdou Razack Traore (x) (Dk. 73 Onur Atasayar x), Serdar Özkan (xx) (Dk. 29 Recep Aydın xx), Yevgen Seleznov (xxx) (Dk. 88 Ali Akman ?)

ALTAY: Cihan Topaloğlu (xx), Yasin Palaz (xx) (Dk. 80 Cenk Özkacar ?), Abdulhamit Yıldız (xx), Abdülkerim Bardakçı (xx), Özgür Özkaya (xx), Anton Putsila (xxx), Yılmaz Özeren (xx), Andreas Tatos (x) (Dk. 62 Kerim Avcı x), Leandro Kappel (xxx), Turgut Doğan Şahin (xx) (Dk. 66 Leandro Martires x), Marco Paixao (xxx)

GOLLER: Dk. 40 Yevgen Seleznov, Dk. 56 Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor) - Dk. 25 Anton Putsila, Dk. 30 Marco Paixao (Altay)

SARI KARTLAR: Yevgen Seleznov, İbrahim Üzülmez (TD), Burak Altıparmak (Bursaspor) - Leandro Kappel, Anton Putsila, Turgut Doğan Şahin (Altay)

  1. 27.02.2020
  2. Güncelleme: 27.02.2020 21:36
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bursaspor 2-2 Altay | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN