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28 Şubat 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Ne Bolu ne Bal-Kes: 1-1

Ne ne Bal-Kes: 1-1

Ne Bolu ne Bal-Kes: 1-1

Düşme hattından çıkmak isteyen , sahasında ’le berabere kaldı.

Düşme hattından çıkmak isteyen , sahasında 'le berabere kaldı. Konuk ekip 17'de Sezer'le öne geçerken; Yarenler 63'te Kubilay'la eşitliği buldu. Başka gol çıkmayınca iki ekip puanları paylaşt
  1. 28.2.2020
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