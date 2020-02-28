Başladığı gibi bitti: 0-0 - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Başladığı gibi bitti: 0-0

Başladığı gibi bitti: 0-0

Başladığı gibi bitti: 0-0

Ligin orta sıra ekiplerinden , konuk ettiği ile yenişemedi.

Ligin orta sıra ekiplerinden , konuk ettiği ile yenişemedi. ekibinin üstün oynadığı maçta gol sesi çıkmadı. Eşitliğin ardından Keçiören 33, Boğalar ise 28 puana çıktı.
  1. 28.2.2020
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