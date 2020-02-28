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28 Şubat 2020, Cuma
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ucuz yırttı

Bursa ucuz yırttı

Şampiyonluk mücadelesi veren Timsah, Altay karşısında geriye düşse de Seleznov ve 'ın golleriyle 1 puanı aldı.

1. Lig'de ilk iki yarışındaki , 24'üncü haftanın kapanış maçında Altay ile 2-2 berabere kaldı. Geçen hafta 'a yenilip şok yaşayan Timsahlar, Altay önünde de erken gelen gollerle geriye düştü. 25'te Anton Putsila ve 31'de Marco Paixao'nun gollerine 40'te Seleznov yanıt verdi ve ilk yarı 2-1 Altay'ın üstünlüğüyle bitti. 56'da ile bir gol daha bulan , evinde 1 puanı zor kurtardı. 40 puana çıkan Timsah, averajla 4. sıraya geriledi.
  1. 28.2.2020
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