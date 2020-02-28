Boluspor'da flaş ayrılık!
TFF 1. Lig'de son maçlarda alınan puan kayıpları ile küme düşme potasına kadar gerileyen Boluspor'da teknik direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı.
TFF 1. Ligin 24. haftasında sahasında oynadığı karşılaşmada Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile 1-1 berabere kalan Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, berabere kalmalarının artık klasikleşmiş bir hal aldığını söylemişti.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Osman Özköylü ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya vararak sona erdirildiği bildirildi. Açıklamada, Özköylü ve ekibine, verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.
Boluspor, 24 haftası geride kalan TFF 1. Lig'de 18 puanla 16. sırada yer alıyor.
- 28.02.2020
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