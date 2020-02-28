Bursaspor fırsat tepti - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Bursaspor fırsat tepti

fırsat tepti

Bursaspor fırsat tepti

, 1. Lig'in 24. haftasında dün akşam evinde Altay ile 2-2 berabere kalarak zirve yolundaki rakiplerinden Erzurumspor'un mağlubiyetini fırsata çeviremedi.

Lig ikincisi 'un Altınordu deplasmanında kaybetmesinin ardından yeşil-beyazlılar, Altay'ı mağlup edip ekibi ile aynı puana ulaşma fırsatı yakalamıştı. Fakat İlk yarı tutuk bir futbol sergileyen ve devreyi 2-1 geride tamamlayan Timsah, ikinci yarıda skoru 2-2'ye getirmesine rağmen galibiyet golünü bulamayınca bu fırsatı tepmiş oldu. , bu sonuçla 40 puanla 4'üncü sırada kaldı.

HATAYSPOR YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Ligi uzun süredir lider götüren Hatayspor, hoca değişikliğinden sonra eski performansına geri döndü. Üst üste 3 maç kazanamadıktan sonra Teknik Direktör Bayram Toysal'ı görevden alıp yerine 'ı getiren ekibi, bu değişikliğin meyvesini aldı. Hatayspor, Altıparmak göreve geldikten sonra, önce deplasmanda 'u ardından da iç sahada 'u 1-0'lık skorlarla geçerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. 48 puanla birinci sırada bulunan bordo-beyazlılar, yarın deplasmanda ile kiritik bir maça çıkacak.
Play-off yarışı kızıştı

Geride kalan 24 hafta itibariyle ilk iki yarışının yanı sıra play-off mücadelesi de oldukça çekişmeli bir yarışa sahne oluyor. Yeni ile çıkış yakalayan ve 35 puanla 6. sırada bulunan Altay, galibiyetinin ardından deplasmanından da aldığı puanla play-off hattında kalmayı başardı. Altay ile eşit puana sahip olan Akhisarspor ve Ümraniyespor da play-off hattının dibinde yer alıyor. Son 3 maçta 9 puan alan Karagümrük 37 puanla 5'inci sırada bulunurken; 40'ar puanlı iki takımdan Bursaspor 4, Adana Demirspor ise 3'üncü sırada yer alıyor.

  1. 28.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bursaspor fırsat tepti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN