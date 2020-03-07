Eskişehirspor 0-2 Giresunspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Eskişehirspor shasında Giresunspor'u konuk etti. Konuk ekip her iki yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Karadeniz ekibini zafere taşıyan golleri 30'da Ahmet Kesim ile 84'te Yonathan Del Valle kaydetti.

Eskişehir bu sonuçla üst üste 5. yenilgisini alırken, 16 puanla son sırada kaldı.

Giresunspor ise 34 puanla 11.sırada yer alıyor.

