Eskişehirspor 0-2 Giresunspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Eskişehir'e bir darbe de Giresun'dan

0-2 Giresunspor | MAÇ SONUCU

Eskişehirspor 0-2 Giresunspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'de son sırada ye alan , 26. haftada konuk ettiği Giresunspor'a 2-0 mağlup oldu. Üst üste 5. yenilgisini alan Es-Es 16 puanda kaldı. ise puanını 34'e çıkararak play-off iddiasını sürdürdü.

1. Lig'in 26. haftasında shasında Giresunspor'u konuk etti. Konuk ekip her iki yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

ekibini zafere taşıyan golleri 30'da Ahmet Kesim ile 84'te Yonathan Del Valle kaydetti.

bu sonuçla üst üste 5. yenilgisini alırken, 16 puanla son sırada kaldı.

Giresunspor ise 34 puanla 11.sırada yer alıyor.

  1. 07.03.2020
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