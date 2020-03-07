Eskişehirspor 0-2 Giresunspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de son sırada ye alan Eskişehirspor, 26. haftada konuk ettiği Giresunspor'a 2-0 mağlup oldu. Üst üste 5. yenilgisini alan Es-Es 16 puanda kaldı. Giresun ise puanını 34'e çıkararak play-off iddiasını sürdürdü.
TFF 1. Lig'in 26. haftasında Eskişehirspor shasında Giresunspor'u konuk etti. Konuk ekip her iki yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Karadeniz ekibini zafere taşıyan golleri 30'da Ahmet Kesim ile 84'te Yonathan Del Valle kaydetti.
Eskişehir bu sonuçla üst üste 5. yenilgisini alırken, 16 puanla son sırada kaldı.
Giresunspor ise 34 puanla 11.sırada yer alıyor.
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Yorum
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