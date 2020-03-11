Marco Paşa'dan Hatay'a ağır darbe - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Marco Paşa'dan Hatay'a ağır darbe

Marco Paşa'dan Hatay'a ağır darbe

Marco Paşa'dan Hatay'a ağır darbe

Altay, lider Hatay’ı ’nun dublesiyle devirerek 42 puana yükseldi. Konuk ekibin tek sayısı Mesut’tan geldi.

Son haftaların formda ekibi Altay, 27. hafta mücadelesinde Hatayspor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin ikinci yarısında goller arka arkaya geldi. Konuk ekip, 56'da kazandığı penaltıda Mesut Çaytemel'in golüyle öne geçti: 0-1. 59'da ise penaltıyı kazanan bu kez Altay oldu. Portekizli golcü , ağları sarsarak eşitliği sağladı: 1-1. 82'de Putsila'nın pasını şık bir şekilde önüne alan Paixao, durumu 2-1'e getirdi. Mücadelede kalan sürede başka gol olmayınca, evinde üst üste 5. maçını kazanan Altay, 42 puana yükseldi. Yarışta ağır yara alan lider Hatayspor ise 50 puanda kaldı.
  1. 11.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marco Paşa'dan Hatay'a ağır darbe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN