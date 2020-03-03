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03 Mart 2020, Salı
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Bal-Kes kaçtı Keçi yakaladı

Bal-Kes kaçtı Keçi yakaladı

Play-off’u hedefleyen ile Keçiörengücü berabere kaldı.

Play-off'u hedefleyen ile Keçiörengücü berabere kaldı. 54'te Malle ile öne geçen Bal-Kes, 69'da Samet'e engel olamadı: 1-1. Sezer 75'te takımını bir kez daha öne geçirirken; Dialiba 79'da 2-2'lik skoru belirledi.Bu sonuçla Bal-Kes, 33, Keçi 34 puana yükseLdi
  1. 3.3.2020
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