Bal-Kes kaçtı Keçi yakaladı
Play-off’u hedefleyen Balıkesirspor ile Keçiörengücü 2-2 berabere kaldı.
Play-off'u hedefleyen Balıkesirspor ile Keçiörengücü 2-2 berabere kaldı. 54'te Malle ile öne geçen Bal-Kes, 69'da Samet'e engel olamadı: 1-1. Sezer 75'te takımını bir kez daha öne geçirirken; Dialiba 79'da 2-2'lik skoru belirledi.Bu sonuçla Bal-Kes, 33, Keçi 34 puana yükseLdi
- 3.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
Bal-Kes kaçtı Keçi yakaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.