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29 Şubat 2020, Cumartesi
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Demirbakan ’da

Demirbakan Adanaspor’da

Düşme hattından çıkamayan , teknik direktörlük görevine 'ı getirdi. 65 yaşındaki hoca, son olarak 'da görev yapmış ve geçtiğimiz aralık ayında kırmızı-siyahlı kulüpten ayrılmıştı. Adanaspor'da , geride kalan hafta iç sahada 1-0 kaybedilen Ümraniyespor maçının ardından istifa etmişti. 4 haftadır kazanamayan turuncu- beyazlılar, 18 puanla 17'nci sırada yer alıyor.

Düşme hattından çıkamayan , teknik direktörlük görevine 'ı getirdi. 65 yaşındaki hoca, son olarak 'da görev yapmış ve geçtiğimiz aralık ayında kırmızı-siyahlı kulüpten ayrılmıştı. Adanaspor'da , geride kalan hafta iç sahada 1-0 kaybedilen Ümraniyespor maçının ardından istifa etmişti. 4 haftadır kazanamayan turuncu- beyazlılar, 18 puanla 17'nci sırada yer alıyor.
  1. 29.2.2020
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