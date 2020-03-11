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11 Mart 2020, Çarşamba
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'un Bal-Kes vurgunu

Bursaspor'un Bal-Kes vurgunu

Hafta içi mesaisinde ’a konuk olan Timsah; Traore, Kubilay ve Shehu’nun golleriyle 3 puana uzandı.

, hafta içi mesaisinde çıktığı deplasmanından 3 puanı 3 golle kopardı: 3-4. Karşılaşmaya etkili başlayan Timsahlar, 15. dakikada Abdou Razack Traore'nin golüyle öne geçti. 22. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ilk yarının skorunu belirledi: 0-2. Skor üstünlü ğünü elinde bulunduran Bursaspor, 60. dakikada Abdullahi Shehu ile farkı 3'e çıkardı: 0-3. Seyircisi önünde geriye düşen Balıkesirspor, 76'da Aly Malle ile farkı 1'e indirse de seyircisi önünde sahadan puansız ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 45'e çıkaran zirve yarışında da iddialı bir duruma geldi.
  1. 11.3.2020
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