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29 Şubat 2020, Cumartesi
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Timsah’ta sıkıntı büyük!

Timsah’ta sıkıntı büyük!

'un yarın 'da oynayacağı Ümraniyespor maçı öncesi, cezalı Özer'den sonra 'ın da sakatlanması 'i sıkıntıya soktu. nedeniyle 4 maçı kaçıran 'ın durumunun ise maç öncesi netlik kazanacağı bildirildi. yandan 3 kartı bulunan , , , Selçuk, Seleznov ve Burak'tan gören isim olursa; gelecek hafta İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

'un yarın 'da oynayacağı Ümraniyespor maçı öncesi, cezalı Özer'den sonra 'ın da sakatlanması 'i sıkıntıya soktu. nedeniyle 4 maçı kaçıran 'ın durumunun ise maç öncesi netlik kazanacağı bildirildi. yandan 3 kartı bulunan , , , Selçuk, Seleznov ve Burak'tan gören isim olursa; gelecek hafta İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.
  1. 29.2.2020
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