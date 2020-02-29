Osmanlıspor 1-1 Karagümrük | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
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1-1 Karagümrük | MAÇ SONUCU

Osmanlıspor 1-1 Karagümrük | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 25. haftasında , Osmanlı Stadı'dan 'ü ağırladı. Mücadele, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

, TFF 1. Lig'in 25. haftasında 'ü ağırladı. Mücadele, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ilk golü 82. dakikada Osmanlısporlu Joven Blagojevic'ten gelir, Fatih Kuruçuk, 89. dakikada eşitliği Fatih Karagümrük adına golü kaydetti. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu skorala beraber Fatih Karagümrük, puanunu 38'e çıkartarak 5. sırada kendine yer bulurken, Osmanlıspor, 22 puanla 15. sırada kendine yer buldu.

Osmanlıspor, gelecek hafta Akhisar deplasmanına konuk olacak. Fatih Karagümrük ise evinde Adana Demirspor'u konuk edecek.

  1. 29.02.2020
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