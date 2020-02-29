Osmanlıspor 1-1 Karagümrük | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 25. haftasında Osmanlıspor, Osmanlı Stadı'dan Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadele, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadele, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın ilk golü 82. dakikada Osmanlısporlu Joven Blagojevic'ten gelir, Fatih Kuruçuk, 89. dakikada eşitliği Fatih Karagümrük adına golü kaydetti. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Bu skorala beraber Fatih Karagümrük, puanunu 38'e çıkartarak 5. sırada kendine yer bulurken, Osmanlıspor, 22 puanla 15. sırada kendine yer buldu.
Osmanlıspor, gelecek hafta Akhisar deplasmanına konuk olacak. Fatih Karagümrük ise evinde Adana Demirspor'u konuk edecek.
- 29.02.2020
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