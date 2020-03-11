Yarenler ateşten çıktı
Adana’yı ağırlayan Bolu, son 10 dakikaya geride girdiği maçta, İsmail ve Gökhan’ın golleriyle kazandı ve ateş hattından çıktı.
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Adanaspor'u konuk eden Boluspor, son anlara geride girdiği maçı 2-1 kazandı. 15'te Etame, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara göndererek konuk ekibi öne geçirdi: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı Adana üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarıda tüm riskleri alan Boluspor, aradığı golü ancak 82. dakikada bulabildi
GÖKHAN BİTİRDİ
Ceza sahasına gönderilen ortada Kidric'in aşırttığı meşin yuvarlak İsmail'in önünde kaldı. Oluşan karambolde İsmail, topu filelere gönderdi. 1-1. 86'da ise Melih'in pasında topla buluşan Gökhan Sazdağı, takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi. Düşme hattındaki Bolu, 2'de 2 yaptı ve 24 puanla potanın dışına çıktı. Adana ise 19 puanda kaldı.
'SONUNA KADAR!'
Bolu yardımcı antrenörü Tamer Avcı, zor bir maç olduğunu belirterek, "İlk yarı gerçekten kötü oynadık. Sonuna kadar mücadeleye devam ettik.Bize 3 puan gerekiyordu, aldık. Galibiyeti de taraftarlarımıza armağan ediyoruz" dedi.
- 11.3.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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