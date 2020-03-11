Yarenler ateşten çıktı

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Adanaspor'u konuk eden Boluspor, son anlara geride girdiği maçı 2-1 kazandı. 15'te Etame, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara göndererek konuk ekibi öne geçirdi: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı Adana üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarıda tüm riskleri alan Boluspor, aradığı golü ancak 82. dakikada bulabildi

GÖKHAN BİTİRDİ

Ceza sahasına gönderilen ortada Kidric'in aşırttığı meşin yuvarlak İsmail'in önünde kaldı. Oluşan karambolde İsmail, topu filelere gönderdi. 1-1. 86'da ise Melih'in pasında topla buluşan Gökhan Sazdağı, takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi. Düşme hattındaki Bolu, 2'de 2 yaptı ve 24 puanla potanın dışına çıktı. Adana ise 19 puanda kaldı.

'SONUNA KADAR!'

Bolu yardımcı antrenörü Tamer Avcı, zor bir maç olduğunu belirterek, "İlk yarı gerçekten kötü oynadık. Sonuna kadar mücadeleye devam ettik.Bize 3 puan gerekiyordu, aldık. Galibiyeti de taraftarlarımıza armağan ediyoruz" dedi.