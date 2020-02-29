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29 Şubat 2020, Cumartesi
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Nefis kapışma

Nefis kapışma

Hatay, haftanın maçında ’e konuk olacak. 19.00’daki mücadele beIN Max 1’den ekranlara gelecek.

1. Lig'de 25. haftanın perdesi bugün oynanacak üç maçla açılacak. Günün merakla beklenen karşılaşmasında lider Hatayspor ile zirve mücadelesi veren Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele, beIN Max 1'den yayınlanacak. Kritik randevu öncesinde 48 puanla liderlik koltuğunda oturan Hatay, puan farkını açmak isterken; taraftarının desteğini arkasına alacak ise zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Ligdeki büyük heyecanda iki maç daha oynanacak. 14.00'te Osmanlı ile Karagümrük karşılaşacak. 16.30'da ise ateş hattından çıkmak ile playoff'u hedefleyen Akhisar kapışacak.
  1. 29.2.2020
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