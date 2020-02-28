Boluspor, teknik direktör Fırat Gül ile anlaşma sağladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, kötü sonuçların ardından teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırmıştı. Arayışlarını sürdüren Boluspor teknik direktörlük görevine Fırat Gül'ü getirdi. Resmi siteden yapılan açıklamada 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Boluspor, Osman Özköylü ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine Fırat Gül'ü getirdi.
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, son 15 haftada alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Osman Özköylü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bugün düzenlenen basın toplantısının ardından Özköylü, takımla vedalaşarak şehirden ayrıldı.
Boluspor Kulübü ise, yeni teknik direktör arayışını kısa sürede sonlandırdı. Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı'nın görüştüğü Teknik Direktör Fırat Gül ile anlaşma sağlandı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Fırat Gül ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
- 28.02.2020
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