Boluspor, teknik direktör Fırat Gül ile anlaşma sağladı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Boluspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

, ile anlaşma sağladı

Boluspor, teknik direktör Fırat Gül ile anlaşma sağladı

1. Lig ekiplerinden , kötü sonuçların ardından ile yollarını ayırmıştı. Arayışlarını sürdüren Boluspor teknik direktörlük görevine 'ü getirdi. Resmi siteden yapılan açıklamada 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

, ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine 'ü getirdi.

1. Lig takımlarından Boluspor, son 15 haftada alınan kötü sonuçların ardından Osman Özköylü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bugün düzenlenen basın toplantısının ardından Özköylü, takımla vedalaşarak şehirden ayrıldı.

Boluspor Kulübü ise, yeni teknik direktör arayışını kısa sürede sonlandırdı. Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı'nın görüştüğü Teknik Direktör Fırat Gül ile anlaşma sağlandı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Fırat Gül ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

  1. 28.02.2020
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