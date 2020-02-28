Adanaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Adanaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

'un yeni teknik direktörü belli oldu!

Adanaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

1. Lig ekibi 'da 'ın istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevine, getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Demirbakan'ın, başkan ile 'da bir araya geldiği ve kendisiyle mutabakat sağlandığı aktarıldı.

'da teknik direktör , geride kalan hafta iç sahada 1-0 kaybedilen Cesar Grup Ümraniyespor maçının ardından istifa etmişti.

  1. 28.02.2020
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