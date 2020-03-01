Karagümrük’te seri sonu: 1-1 - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
01 Mart 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Karagümrük’te seri sonu: 1-1

’te seri sonu: 1-1

Karagümrük’te seri sonu: 1-1

Osmanlı karşısında 1 puanı 89’da kurtaran ekibinin 3 maçlık galibiyet serisi bitti.

Düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan , sahasında ile 1-1 kaldı. Başkent ekibi, ilk yarısı golsüz biten maçta 82'de Blagojevic ile öne geçti. temsilcisi ise 89. dakikada Fatih Kuruçuk ile 1 puanı kurtardı. Bu sonuçla birlikte Karagümrük'ün 3 haftalık galibiyet serisi sona erdi. Gelecek hafta Osmanlı Akhisar'a konuk olacak, Karagümrük ise 'i ağırlayacak.
  1. 1.3.2020
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