Osmanlıspor İdlib şehitlerini unutmadı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Osmanlıspor İdlib şehitlerini unutmadı

şehitlerini unutmadı

Osmanlıspor İdlib şehitlerini unutmadı

1. Lig ekiplerinden , 25. haftada oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı. Başkent ekibi antrenmana, 'de şehit düşen askerlerin anısına Türk bayraklı tişörtle çıktı.

1. Lig'in 25. haftasında yarın 'ü konuk edecek , maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik heyet, futbolcular ve personel, tesislerde sahaya 'de şehit düşen askerlerin anısına Türk bayraklı tişörtlerle çıktı.

Mor-sarılılar, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde ısınma ve koordinasyona yönelik oyunla başladıkları antrenmana 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Daha sonra kısa süreli taktik çalışması yapan ekip, saha kenarında sprint çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Tedavisi devam eden futbolcu Barış Zeren, çalışmaya katılamadı.

  1. 28.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Osmanlıspor İdlib şehitlerini unutmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN