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27 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler TFF 1.Lig Boluspor'un galibiyet hasreti 15 maça çıktı

1-1 | MAÇ SONUCU

Boluspor 1-1 Ekol Hastaneleri Balıkesirspor | MAÇ SONUCU

, 1'inci Lig’in 24’üncü haftasında konuk ettiği  ile 1-1 berabere kaldı. 18 puanla 16. sırada yer alan Bolu'nun galibiyet hasreti 15 maça çıkarken, 10. basamaktaki Balıkesir ise puanını 32'ye yükseltti.

1'inci Lig'in 24'üncü haftasında evinde ile 1-1 berabere kaldı.

Konuk ekip Bal-Kes 17'de 'in golüyle öne geçerken, ev sahibi Bolu 63'te Kubilay Yılmaz'ın golüyle 1 puanı kurtardı.

1'inci dakikada gelişen Balıkesirspor'un atağında Rahmi Anıl Başaran'ın ceza sahasından şutunu kaleci Mosquera kurtarmayı başardı.
8'inci dakikada Boluspor'un yaptığı atakta ceza sahası içinden 'in pasında düzgün bir vuruş yapan Mustafa Eskihellaç'ın şutunu kaleci çıkardı.
8'inci dakikada Hayrullah Bilazer'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Emre Öztürk'ün vuruşunu kaleci Atilla Özmen kornere çeldi.
17'nci dakikada Balıkesirspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta 'in ortasına yükselen Sezer Özmen'in kafa şutunda top ağlara gitti: 0-1.
21'inci dakikada Boluspor'un sağ kanattan gelişen atağında İsmail Konuk'un ortasında Kidric'in kafa vuruşunu kaleci Atilla Özmen çıkardı.
63'üncü dakikada Boluspor'un atağında 'nın ara pasında topu göğsü ile kontrol eden Kubilay Türkyılmaz'ın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

  1. 27.02.2020
  2. Güncelleme: 27.02.2020 18:51
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