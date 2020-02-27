Boluspor 1-1 Ekol Hastaneleri Balıkesirspor | MAÇ SONUCU

TFF 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında Boluspor evinde Ekol Hastaneleri Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Konuk ekip Bal-Kes 17'de Sezer Özmen'in golüyle öne geçerken, ev sahibi Bolu 63'te Kubilay Yılmaz'ın golüyle 1 puanı kurtardı.

1'inci dakikada gelişen Balıkesirspor'un atağında Rahmi Anıl Başaran'ın ceza sahasından şutunu kaleci Mosquera kurtarmayı başardı.

8'inci dakikada Boluspor'un yaptığı atakta ceza sahası içinden Hayrullah Bilazer'in pasında düzgün bir vuruş yapan Mustafa Eskihellaç'ın şutunu kaleci Atilla Özmen çıkardı.

8'inci dakikada Hayrullah Bilazer'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Emre Öztürk'ün vuruşunu kaleci Atilla Özmen kornere çeldi.

17'nci dakikada Balıkesirspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Anıl Taşdemir'in ortasına yükselen Sezer Özmen'in kafa şutunda top ağlara gitti: 0-1.

21'inci dakikada Boluspor'un sağ kanattan gelişen atağında İsmail Konuk'un ortasında Kidric'in kafa vuruşunu kaleci Atilla Özmen çıkardı.

63'üncü dakikada Boluspor'un atağında Bilal Kısa'nın ara pasında topu göğsü ile kontrol eden Kubilay Türkyılmaz'ın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.