Karagümrük tam yol ileri

Ligin iddialı ekibi Fatih Karagümrük, son sıradan kurtulma çabasındaki Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti. Vefa Stadı'nda oynanan maçta Gümrük'ün gollerini 37'de Ramazan Civelek ve 55'te Fatih Kuruçuk attı. Konuk ekip Es-Es'te kaleci Ekrem Kılıçarslan kırmızı gördü. Üç değişiklik yapıldığı için kaleye defans oyuncusu Bedirhan geçti. Karagümrük, puanını 37'ye yükseltti.



ERDOĞAN İLE COŞTULAR

Karagümrük teknik direktör Ömer Erdoğan ile adeta şaha kalktı. Bursa yenilgisiyle göreve başlayan genç hoca, sonraki 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alıp yenilmedi. Erdoğan, Süper Lig'i hedeflediklerini tekrarladı.