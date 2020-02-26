Karagümrük tam yol ileri
Gümrük, Eskişehir’i Ramazan ve Fatih’in golleriyle mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.
Ligin iddialı ekibi Fatih Karagümrük, son sıradan kurtulma çabasındaki Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti. Vefa Stadı'nda oynanan maçta Gümrük'ün gollerini 37'de Ramazan Civelek ve 55'te Fatih Kuruçuk attı. Konuk ekip Es-Es'te kaleci Ekrem Kılıçarslan kırmızı gördü. Üç değişiklik yapıldığı için kaleye defans oyuncusu Bedirhan geçti. Karagümrük, puanını 37'ye yükseltti.
ERDOĞAN İLE COŞTULAR
Karagümrük teknik direktör Ömer Erdoğan ile adeta şaha kalktı. Bursa yenilgisiyle göreve başlayan genç hoca, sonraki 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alıp yenilmedi. Erdoğan, Süper Lig'i hedeflediklerini tekrarladı.
- 26.2.2020
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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