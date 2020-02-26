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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Karagümrük tam yol ileri

Karagümrük tam yol ileri

Gümrük, ’i Ramazan ve Fatih’in golleriyle mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Ligin iddialı ekibi , son sıradan kurtulma çabasındaki 'u 2-0 mağlup etti. Vefa Stadı'nda oynanan maçta Gümrük'ün gollerini 37'de Ramazan Civelek ve 55'te Fatih Kuruçuk attı. Konuk ekip Es-Es'te kaleci Ekrem Kılıçarslan kırmızı gördü. Üç değişiklik yapıldığı için kaleye defans oyuncusu Bedirhan geçti. Karagümrük, puanını 37'ye yükseltti.

ERDOĞAN İLE COŞTULAR
Karagümrük teknik direktör Ömer Erdoğan ile adeta şaha kalktı. yenilgisiyle göreve başlayan genç hoca, sonraki 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alıp yenilmedi. Erdoğan, 'i hedeflediklerini tekrarladı.

  1. 26.2.2020
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