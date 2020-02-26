Altınordu 2-1 BB Erzurumspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 1.Lig Erzurum'a Altınordu çelmesi!

| MAÇ SONUCU

Altınordu 2-1 BB Erzurumspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren , 24. haftada konuk olduğu 'ya mağlup olarak ağır yara aldı. Dadaşlar son 15 dakikasına 1-0 öne girdiği mücadelede ve 'nin gollerine engel olamayarak sahadan puansız ayrıldı. 7 hafta sonra kaybeden 2. sıradaki , lider 'ın 6 puan gerisine düştü.

1. Lig'in 24. haftasında evinde 'u konuk etti.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan maçtan ev sahibi Altınordu galip ayrıldı.

61'de Jugurtha Hamroun'un golüyle 1-0 yenik duruma düşen temsilcisi 75'te ve 86'da 'nin golleriyle zafere uzandı.

BB Erzurumspor bu sonuçla 7 hafta sonra kaybedip 42 puanda kalırken, 3 maç sonra kazanan Altınordu ise 27 puana yükselerek 14. sıradaki yerini korudu.

  1. 26.02.2020
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