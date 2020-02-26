Altınordu 2-1 BB Erzurumspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren BB Erzurumspor, 24. haftada konuk olduğu Altınordu'ya 2-1 mağlup olarak ağır yara aldı. Dadaşlar son 15 dakikasına 1-0 öne girdiği mücadelede Metehan Mimaroğlu ve Okan Derici'nin gollerine engel olamayarak sahadan puansız ayrıldı. 7 hafta sonra kaybeden 2. sıradaki Erzurum, lider Hatay'ın 6 puan gerisine düştü.
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Altınordu evinde BB Erzurumspor'u konuk etti.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan maçtan ev sahibi Altınordu 2-1 galip ayrıldı.
61'de Jugurtha Hamroun'un golüyle 1-0 yenik duruma düşen İzmir temsilcisi 75'te Metehan Mimaroğlu ve 86'da Okan Derici'nin golleriyle zafere uzandı.
BB Erzurumspor bu sonuçla 7 hafta sonra kaybedip 42 puanda kalırken, 3 maç sonra kazanan Altınordu ise 27 puana yükselerek 14. sıradaki yerini korudu.
- 26.02.2020
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Toplam 2
Yorum
şems Arda şimdi nerede?
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Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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