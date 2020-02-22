Akhisarspor 0-2 Karagümrük | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de play-off mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Karagümrük, deplasmanda Akhisar'ı 2-0 mağlup etti. Son 4 haftada 3'üncü galibiyetini alan Karagümrük puanını 34'e yükseltip 5'inci sıraya tırmanırken, Akigo 32 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'in 23. haftasında play-off mücadelesi veren Akhisarspor ile Karagümrük karşı karşıya geldi.
Konuk ekip, mücadeleden 2-0 galip ayrılarak son 4 haftada 3. kez kazandı.
Maça hızlı başlayan İstanbul ekibi 11. dakikad Emeghara'nın golüyle 1-0 öne geçti.
29. dakikada sahneye çıkan Sobiech farkı ikiye çıkarıp Karagümrük'ü rahatlattı.
Skorun 2-0'a gelmesinin ardından rakip kalede müthiş bir baskı kuran Akigo'nun çabası yeterli olmadı ve Karagümrük sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Karagürük bu sonuçla puanını 34'e yükseltip 5'inci sıraya tırmanırken, 2 hafta sonra kaybeden Akhisarspor ise 32 puanda kaldı.
- 22.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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