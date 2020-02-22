Akhisarspor 0-2 Karagümrük | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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0-2 Karagümrük | MAÇ SONUCU

Akhisarspor 0-2 Karagümrük | MAÇ SONUCU

1. 'de play-off mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Karagümrük, deplasmanda Akhisar'ı mağlup etti. Son 4 haftada 3'üncü galibiyetini alan Karagümrük puanını 34'e yükseltip 5'inci sıraya tırmanırken, 32 puanda kaldı.

1. 'in 23. haftasında play-off mücadelesi veren ile Karagümrük karşı karşıya geldi.

Konuk ekip, mücadeleden galip ayrılarak son 4 haftada 3. kez kazandı.

Maça hızlı başlayan ekibi 11. dakikad Emeghara'nın golüyle 1-0 öne geçti.

29. dakikada sahneye çıkan Sobiech farkı ikiye çıkarıp Karagümrük'ü rahatlattı.

Skorun 2-0'a gelmesinin ardından rakip kalede müthiş bir baskı kuran 'nun çabası yeterli olmadı ve Karagümrük sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karagürük bu sonuçla puanını 34'e yükseltip 5'inci sıraya tırmanırken, 2 hafta sonra kaybeden Akhisarspor ise 32 puanda kaldı.

  1. 22.02.2020
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