Adana Demirspor 4 - 2 Altınordu | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor evinde 4 golle kazandı!

Demirspor 4 - 2 | MAÇ SONUCU

Adana Demirspor 4 - 2 Altınordu | MAÇ SONUCU

1. Lig 23'üncü hafta maçında Demirspor sahasında ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma 'un 4-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller; (2) ve 'den geldi. Altınordu'nun gollerini ise kaydetti.

1. Lig'de 23'üncü haftasında Demirspor ile , 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi, 'in teknik direktörlüğünü yaptığı 4-2 kazandı.

Karşılaşmada Adana Demirspor'un gollerini , ve (2) kaydetti. Altınordu'nun gollerini ise; dakika 56 ve 74'te kaydetti.


Bu sonuç ile Adana Demirspor TFF 1. Lig'de 37 puan ile 4. sırada yer aldı. Konuk ekip Altınordu ise 24 puan ile 14. sırada kaldı.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, deplasmanına konuk olacak. ekibi Altınordu ise; sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek.

  1. 22.02.2020
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