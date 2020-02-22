TFF 1. Lig 23'üncü hafta maçında Adana Demirspor sahasında Altınordu ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma ADana Demirspor'un 4-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller; Mehmet Akyüz (2) Hasan Kılıç ve Volkan Şen'den geldi. Altınordu'nun gollerini ise Hüsamettin Yener kaydetti.
TFF 1. Lig'de 23'üncü haftasında Adana Demirspor ile Altınordu, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi, Uğur Tütüneker'in teknik direktörlüğünü yaptığı Adana Demirspor 4-2 kazandı.
Karşılaşmada Adana Demirspor'un gollerini Volkan Şen, Hasan Kılıç ve Mehmet Akyüz(2) kaydetti. Altınordu'nun gollerini ise; Hüsamettin Yener dakika 56 ve 74'te kaydetti.
Bu sonuç ile Adana Demirspor TFF 1. Lig'de 37 puan ile 4. sırada yer aldı. Konuk ekip Altınordu ise 24 puan ile 14. sırada kaldı.
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, Menemen Belediyespor deplasmanına konuk olacak. İzmir ekibi Altınordu ise; sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek.
- 22.02.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Adana Demirspor 4 - 2 Altınordu | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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