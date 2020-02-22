Adana Demirspor 4 - 2 Altınordu | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 23'üncü haftasında Adana Demirspor ile Altınordu, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi, Uğur Tütüneker'in teknik direktörlüğünü yaptığı Adana Demirspor 4-2 kazandı.

Karşılaşmada Adana Demirspor'un gollerini Volkan Şen, Hasan Kılıç ve Mehmet Akyüz(2) kaydetti. Altınordu'nun gollerini ise; Hüsamettin Yener dakika 56 ve 74'te kaydetti.





Bu sonuç ile Adana Demirspor TFF 1. Lig'de 37 puan ile 4. sırada yer aldı. Konuk ekip Altınordu ise 24 puan ile 14. sırada kaldı.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, Menemen Belediyespor deplasmanına konuk olacak. İzmir ekibi Altınordu ise; sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek.