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23 Şubat 2020, Pazar
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Karagümrük ezip geçti

Karagümrük ezip geçti

 Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor'u 2-0 yendi. temsilcisine zaferi 10'da Emeghara ve 29'da Sobiech'in golleri geldi.

Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor'u 2-0 yendi. temsilcisine zaferi 10'da Emeghara ve 29'da Sobiech'in golleri geldi. Karagümrük böylece üst üste 2. galibiyetini elde etti ve sıralamada play-off potasına tırmandı. Akhisar'da ise kötü gidiş devam etti. ekibi, son 5 maçta 3. yenilgisini yaşadı. Gelecek hafta Karagümrük 'i, Akhisar da 'u ağırlayacak.

  1. 23.2.2020
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