Karagümrük ezip geçti
Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor'u 2-0 yendi. İstanbul temsilcisine zaferi 10'da Emeghara ve 29'da Sobiech'in golleri geldi.
Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor'u 2-0 yendi. İstanbul temsilcisine zaferi 10'da Emeghara ve 29'da Sobiech'in golleri geldi. Karagümrük böylece üst üste 2. galibiyetini elde etti ve sıralamada play-off potasına tırmandı. Akhisar'da ise kötü gidiş devam etti. Manisa ekibi, son 5 maçta 3. yenilgisini yaşadı. Gelecek hafta Karagümrük Eskişehir'i, Akhisar da Giresun'u ağırlayacak.
- 23.2.2020
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