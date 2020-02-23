Dadas’tan Timsah’a darbe

TFF 1. Lig'in 23. hafta maçında zirvenin takipçisi iki takım karşılaştı. Erzurumspor, sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek 2. sıradaki yerini biraz daha sağlamlaştırdı. 54'te Pote ile öne geçen Erzurumspor, 3 dakika sonra Selçuk Şahin'in sayısına engel olamadı: 1-1. 84. dakikada sahneye çıkan Ömer Şişmanoğlu rövaşatayla Erzurum'a 3 puanı getiren golü kaydetti. Bu sonuçla birlikte Dadaşlar, yenilmezlik serisini 7 haftaya çıkarırken, kendi sahasındaki kazanma serisini de 3 maça yükseltti.

SELEZNOV BAYILDI

Karşılaşmanın 90. dakikasında hava topu mücadelesinde İbrahim Akdağ ile kafa kafaya çarpışan Seleznov, kısa süreli bilinç kaybı yaşadı. Sahaya giren sağlık ekipleri, Seleznov'a müdahalede bulundu.