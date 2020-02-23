Dadas’tan Timsah’a darbe
Zirvenin takipçisi iki takımın maçında kazanan Erzurum oldu. Dadaşlar, Pote ve Ömer’in golleriyle Bursaspor’u eli boş yolladı. İkinci sıradaki yerini biraz daha sağlamlaştırdı
TFF 1. Lig'in 23. hafta maçında zirvenin takipçisi iki takım karşılaştı. Erzurumspor, sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek 2. sıradaki yerini biraz daha sağlamlaştırdı. 54'te Pote ile öne geçen Erzurumspor, 3 dakika sonra Selçuk Şahin'in sayısına engel olamadı: 1-1. 84. dakikada sahneye çıkan Ömer Şişmanoğlu rövaşatayla Erzurum'a 3 puanı getiren golü kaydetti. Bu sonuçla birlikte Dadaşlar, yenilmezlik serisini 7 haftaya çıkarırken, kendi sahasındaki kazanma serisini de 3 maça yükseltti.
SELEZNOV BAYILDI
Karşılaşmanın 90. dakikasında hava topu mücadelesinde İbrahim Akdağ ile kafa kafaya çarpışan Seleznov, kısa süreli bilinç kaybı yaşadı. Sahaya giren sağlık ekipleri, Seleznov'a müdahalede bulundu.
- 23.2.2020
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Dadas’tan Timsah’a darbe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.