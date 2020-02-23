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23 Şubat 2020, Pazar
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Dadas’tan Timsah’a darbe

Dadas’tan Timsah’a darbe

Zirvenin takipçisi iki takımın maçında kazanan oldu. Dadaşlar, Pote ve Ömer’in golleriyle ’u eli boş yolladı. İkinci sıradaki yerini biraz daha sağlamlaştırdı

1. Lig'in 23. hafta maçında zirvenin takipçisi iki takım karşılaştı. Erzurumspor, sahasında 'u 2-1 mağlup ederek 2. sıradaki yerini biraz daha sağlamlaştırdı. 54'te Pote ile öne geçen Erzurumspor, 3 dakika sonra 'in sayısına engel olamadı: 1-1. 84. dakikada sahneye çıkan rövaşatayla 'a 3 puanı getiren golü kaydetti. Bu sonuçla birlikte Dadaşlar, yenilmezlik serisini 7 haftaya çıkarırken, kendi sahasındaki kazanma serisini de 3 maça yükseltti.

SELEZNOV BAYILDI

Karşılaşmanın 90. dakikasında hava topu mücadelesinde İbrahim Akdağ ile kafa kafaya çarpışan Seleznov, kısa süreli bilinç kaybı yaşadı. Sahaya giren sağlık ekipleri, Seleznov'a müdahalede bulundu.

  1. 23.2.2020
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