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22 Şubat 2020, Cumartesi
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3 isim kaldı

3 isim kadro dışı kaldı

Ligin düşüşe geçip liderliği kaybeden 2. Lig ekibi Manisa FK, 3 futbolcuyu bıraktı.

Ligin düşüşe geçip liderliği kaybeden 2. Lig ekibi Manisa FK, 3 futbolcuyu bıraktı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada; Ferhat Yazgan, Oğuzhan Erdoğan ve Mustafa Çakır, yetersiz performansları ve motivasyon eksiklikleri nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.
  1. 22.2.2020
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