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14 Şubat 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Haberleri Volkan Şen ve Muhammed Şengezer eski takımlarına karşı mücadele edecek

ve eski takımlarına karşı mücadele edecek

Volkan Şen ve Muhammed Şengezer eski takımlarına karşı mücadele edecek

'un eski oyuncularından ve kaleci , pazar günü oynanacak maçta Demirspor formasıyla yeşil-beyazlı takıma karşı sahada ter dökecek.

Daha önce yeşil-beyazlı formayı giyen ve , 1. Lig'in 22. haftasında pazar günü oynanacak - Demirspor karşılaşmasında Timsah'a karşı forma giyecek.

Bursaspor'da 2009-2010 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve daha sonra birçok farklı kulüpte oynayan Volkan Şen, formasıyla pazar günü Bursaspor taraftarının önüne çıkacak. Tecrübeli futbolcu, rakip olarak Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'na en son 'in 2017-2018 sezonunun 31. haftasında oynanan maçta formasıyla gelmişti. Şen, Bursaspor kariyerinde çıktığı 186 maçta 30 gol kaydederken 37 de asist yaptı. 32 yaşındaki oyuncu, yeşil-beyazlı kulübe toplam 6 milyon 100 bin avro bonservis ücreti kazandırmıştı. Muhammed Şengezer ilk kez Bursaspor'a, Adana Demirspor formasıyla bir başka eski futbolcusu daha rakip olacak. Yeşil-beyazlı kulübün alt yapısından yetişen kaleci Muhammed Şengezer, pazar günü oynanacak mücadelede eski kulübüne karşı ilk kez forma giyecek. Sezon başında 1 milyon 150 bin avro bonservis bedeli karşılığında 'e giden genç file bekçisi, sezonun devre arasında ekibinden Adana Demirspor'a kiralanmıştı.

  1. 14.02.2020
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