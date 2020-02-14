Akhisarspor'da Hatayspor maçı öncesi 5 eksik!
TFF 1. Lig'de 7 haftadır galibiyete hasret kalan Akhisarspor, yarın lider Hatayspor deplasmanında ilk 2 yarışında kritik bir maça çıkacak. Akhisarspor'da sakatlıkları süren Taha, Hasan Ali, ile geçen hafta cezalı duruma düşen Burhan, Muhammet Reis ve Alperen görev yapamayacak.
Antakya Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlama düdüğü çalacak maçı Bülent Birincioğlu yönetecek. Konuk Akhisarspor'da sakatlıkları süren Taha, Hasan Ali ile geçen hafta cezalı duruma düşen Burhan, Muhammet Reis ve Alperen görev yapamayacak.
Ligde Akhisar üst üste puan kayıplarına rağmen 29 puanla Play-Off hattında bulunuyor. Hatayspor ise topladığı 42 puanla aylardır zirveden inmedi. Ev sahibi ekip iç sahada bu sezon çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alırken rakiplerine hiç yenilmedi. Her maçı kazanmak için oynadıklarını söyleyen Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Hatay'da yeni bir sayfa açacaklarını belirtti.
AKHİSARSPOR MUHTEMEL 11'İ
"Gökhan, Vrsajevic, Cocalic, Uğur Arslan (Kadir), Musa Nizam, Tolga, Rotman, Onur, Çekdar, Ergin, Cikalleshi"
- 14.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Akhisarspor'da Hatayspor maçı öncesi 5 eksik! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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