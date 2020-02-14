Oyuncularla kader birliği yaptık

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, oyuncularla kader birliği yaptıklarını belirtti ve şu an tek hedeflerinin ligde kalmak olduğunu dile getirdi.



Hatayspor'un teknik patronu Bayram Toysal, "Akhisar maçıyla çıkışa geçeceğiz. Mağlup olmadan bu ligi bitirmeyi hedefliyoruz" diyerek iddiasını gösterdi

Erzurum maçına hazırlanan Adana'da teknik direktör Eyüp Arın, "Mutlaka 3-4 haftalık galibiyet serisi yakalamamız lazım. Aşamayacağımız sorun yok" dedi

Yedi haftadır galibiyeti olmayan Akhisar'da Yılmaz Vural, "İnancım sonsuz. Ya ilk 2'ye girerek ya da play-off'tan mutlata Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu



TFF 1. Lig'de 22. haftanın açılış maçı Altınordu ile Osmanlıspor arasında oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN MAX 1'den yayınlanacak.



PFDK, Erzurum'lu Hasan Hatipoğlu'na 3, teknik direktör Erkan Sözeri'ye ise 1 maç ceza verdi. Adana ve Adana Demir'e da 1'er maç seyircisiz oynama verildi.