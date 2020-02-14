Oyuncularla kader birliği yaptık
Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, oyuncularla kader birliği yaptıklarını belirtti ve şu an tek hedeflerinin ligde kalmak olduğunu dile getirdi.
Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, oyuncularla kader birliği yaptıklarını belirtti ve şu an tek hedeflerinin ligde kalmak olduğunu dile getirdi.
Hatayspor'un teknik patronu Bayram Toysal, "Akhisar maçıyla çıkışa geçeceğiz. Mağlup olmadan bu ligi bitirmeyi hedefliyoruz" diyerek iddiasını gösterdi
Erzurum maçına hazırlanan Adana'da teknik direktör Eyüp Arın, "Mutlaka 3-4 haftalık galibiyet serisi yakalamamız lazım. Aşamayacağımız sorun yok" dedi
Yedi haftadır galibiyeti olmayan Akhisar'da Yılmaz Vural, "İnancım sonsuz. Ya ilk 2'ye girerek ya da play-off'tan mutlata Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu
TFF 1. Lig'de 22. haftanın açılış maçı Altınordu ile Osmanlıspor arasında oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN MAX 1'den yayınlanacak.
PFDK, Erzurum'lu Hasan Hatipoğlu'na 3, teknik direktör Erkan Sözeri'ye ise 1 maç ceza verdi. Adana ve Adana Demir'e da 1'er maç seyircisiz oynama verildi.
- 14.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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