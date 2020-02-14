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14 Şubat 2020, Cuma
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Oyuncularla kader birliği yaptık

Oyuncularla kader birliği yaptık

, oyuncularla kader birliği yaptıklarını belirtti ve şu an tek hedeflerinin ligde kalmak olduğunu dile getirdi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, oyuncularla kader birliği yaptıklarını belirtti ve şu an tek hedeflerinin ligde kalmak olduğunu dile getirdi.

Hatayspor'un teknik patronu Bayram Toysal, "Akhisar maçıyla çıkışa geçeceğiz. Mağlup olmadan bu ligi bitirmeyi hedefliyoruz" diyerek iddiasını gösterdi

maçına hazırlanan 'da teknik direktör Eyüp Arın, "Mutlaka 3-4 haftalık galibiyet serisi yakalamamız lazım. Aşamayacağımız sorun yok" dedi

Yedi haftadır galibiyeti olmayan Akhisar'da , "İnancım sonsuz. Ya ilk 2'ye girerek ya da play-off'tan mutlata 'e çıkacağız" diye konuştu

1. Lig'de 22. haftanın açılış maçı Altınordu ile arasında oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN MAX 1'den yayınlanacak.

, Erzurum'lu Hasan Hatipoğlu'na 3, teknik direktör 'ye ise 1 maç ceza verdi. Adana ve 'e da 1'er maç seyircisiz oynama verildi.

  1. 14.2.2020
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