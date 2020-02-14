Mehmet Fevzi Usta: Hedefimiz üst sıralara tırmanmak - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
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: Hedefimiz üst sıralara tırmanmak

Mehmet Fevzi Usta: Hedefimiz üst sıralara tırmanmak

1. Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak Giresunspor'un kulüp asbaşkanı , maçtan üç puanla dönmeleri halinde hedeflerine bir adım daha yaklaşacaklarını belirtti.

Usta, yaptığı açıklamada, Giresun'daki kar yağışı nedeniyle takımın hazırlıklarını 'da sürdürdüğünü söyledi.

Ligde her maçı ayrı değerlendirdiklerini aktaran Usta, "Karagümrük deplasmanından çekinmiyoruz. Hedefimiz tüm maçlarda olduğu gibi 3 puan. İstanbul'u zaten deplasman olarak görmüyoruz. Amacımız 3 puanla dönüp ilk 6 hedefine de yerleşmek. Bu maç, ilk 6 içerisine tutunma maçımız." diye konuştu. Usta, ligin ikinci yarısında takımın form grafiğinin yükseldiğine işaret ederek, "Bu maçtan üç puanla dönmemiz halinde hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Bundan sonra deplasman ve iç saha ayrımı yapmayacağız. Sezon başında bu takımın mücadele gücünün yüksek olacağını söylemiştik, öyle de oldu. Bundan sonra hedefimiz üst sıralara tırmanmak." değerlendirmesinde bulundu. , İstanbul'da ikamet eden tüm Giresunluları da maça davet etti.

  1. 14.02.2020
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