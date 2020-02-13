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13 Şubat 2020, Perşembe
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'da Akhisarspor maçı çalışmaları sürüyor

Hatayspor'da Akhisarspor maçı çalışmaları sürüyor

1. Lig lideri , 15 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına devam etti. Bordo-beyazlı takımda yönetiminde gerçekleşen antrenmanda oyuncular, dar alan pas, hücum, savunma ve kondisyon çalışmaları yaptı

Antakya Atatürk Stadı'nda yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dar alan pas, hücum, savunma ve kondisyon çalışmaları yaptı.

Bayram Toysal, antrenmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, son iki haftada takımdaki eksiklerin kendilerini ciddi manada etkilediğini söyledi. Hastalıklar nedeniyle her maça 3-4 kişi eksik başlamak zorunda kaldıklarını dile getiren Toysal, "Bu süreci iyi yönetmeye çalıştık. maçında ortaya koyduğumuz performansa bakacak olursak, bu kadar eksiğin, bu kadar hastalığın kol gezdiği bir takımda deplasmanda bana göre pozitif oyun oldu." ifadelerini kullandı.

"MAĞLUP OLMADAN BU LİGİ BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Toysal, Akhisarspor karşılaşmasına yönelik olarak, "Bu maçla ciddi bir çıkışın içinde olacağız, buna inanıyorum. Futbolcu kardeşlerimiz de buna inanıyor. Bu haftaki çalışmalarda çok özverili, istekli ve arzulu olduklarını gözlemledim. İnşallah bir daha kayıp yaşamayacağız. Mağlup olmadan bu ligi bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu. Takımda sakatlığı bulunan Dame Diop ve Hamza Gür'ün kadroda yer alamayacağını aktaran Toysal, hasta olan 'ın durumunun ise henüz netleşmediğini sözlerine ekledi.

  1. 13.02.2020
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