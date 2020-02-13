Yusuf Şimşek: Bu maçı almak zorundayız

Şimşek, yaptığı açıklamada, geçen hafta Cesar Grup Ümraniyespor deplasmanında 3-0 kazandıklarını hatırlatarak, "Bu galibiyetin bir anlamı olması için, İstanbulspor'u da yenmememiz gerekiyor." dedi.

İstanbulspor maçının önemine dikkati çeken Şimşek, "Bu maçı almak zorundayız ve hafta içi çalışmalarımızı ona göre yaptık. Taraftarlarımızdan puan durumuna bakmalarını ve karar vermelerini istiyorum. Futbol taraftarsız olmaz. Galibiyet için taraftara ihtiyacımız var." diye konuştu. Yusuf Şimşek, İstanbulspor karşısında galip gelip, play-off yolunda önemli bir avantaj elde edeceklerine inandıklarını sözlerine ekledi.