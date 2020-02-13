Yusuf Şimşek: Bu maçı almak zorundayız
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, 16 Şubat Pazar günü İstanbulspor'u konuk edecekleri maç için taraftarlarına destek çağrısında bulundu.
Şimşek, yaptığı açıklamada, geçen hafta Cesar Grup Ümraniyespor deplasmanında 3-0 kazandıklarını hatırlatarak, "Bu galibiyetin bir anlamı olması için, İstanbulspor'u da yenmememiz gerekiyor." dedi.
İstanbulspor maçının önemine dikkati çeken Şimşek, "Bu maçı almak zorundayız ve hafta içi çalışmalarımızı ona göre yaptık. Taraftarlarımızdan puan durumuna bakmalarını ve karar vermelerini istiyorum. Futbol taraftarsız olmaz. Galibiyet için taraftara ihtiyacımız var." diye konuştu. Yusuf Şimşek, İstanbulspor karşısında galip gelip, play-off yolunda önemli bir avantaj elde edeceklerine inandıklarını sözlerine ekledi.
- 13.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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