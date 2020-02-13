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13 Şubat 2020, Perşembe
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: Bu maçı almak zorundayız

Yusuf Şimşek: Bu maçı almak zorundayız

1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi 'un teknik direktörü , 16 Şubat Pazar günü İstanbulspor'u konuk edecekleri maç için taraftarlarına destek çağrısında bulundu.

Şimşek, yaptığı açıklamada, geçen hafta Cesar Grup Ümraniyespor deplasmanında 3-0 kazandıklarını hatırlatarak, "Bu galibiyetin bir anlamı olması için, İstanbulspor'u da yenmememiz gerekiyor." dedi.

İstanbulspor maçının önemine dikkati çeken Şimşek, "Bu maçı almak zorundayız ve hafta içi çalışmalarımızı ona göre yaptık. Taraftarlarımızdan puan durumuna bakmalarını ve karar vermelerini istiyorum. taraftarsız olmaz. Galibiyet için taraftara ihtiyacımız var." diye konuştu. , İstanbulspor karşısında galip gelip, play-off yolunda önemli bir avantaj elde edeceklerine inandıklarını sözlerine ekledi.

  1. 13.02.2020
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