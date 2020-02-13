Eyüp Arın: Mutlaka 3-4 haftalık galibiyet serisi yakalamamız lazım - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
13 Şubat 2020, Perşembe
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Eyüp Arın: Mutlaka

Eyüp Arın: Mutlaka 3-4 haftalık galibiyet serisi yakalamamız lazım

1. Lig'de 17 puanla 16'ncı sırada bulunan Adanaspor'un Eyüp Arın, "Mutlaka . Bunu yapacak oyuncu grubumuz da camiamız da taraftarımız da var. İnşallah bizim aşamayacağımız sorun yok." dedi.

Arın, Osman Yereşen Tesisleri'nde sürdürdükleri maçının hazırlıkları öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta derbi maçta 'a 4-1 yenildiklerini anımsattı.

Maça hem fiziksel hem de zihinsel olarak iyi hazırlandıklarını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını belirten Arın, şöyle konuştu:

"Maçın başlangıcı, bitişi bizim için iyi olmadı. Bunda başka etkenler vardı. Sahaya çıkan oyuncu grubumuzun eksiklikleri de vardı. Ben de bir taraftar olsam, kadroya baktığımda tepkilerim olurdu. Elimizde santrfor olarak görünen 3 oyuncumuz vardı. Bunlar Mbilla, Eze ve . Mbilla'nın eski sakatlığı nüksetmişti, şu anda 'da tedavi oluyor. Eze 5 aydır yoktu. Bir haftalık antrenmanla hazırlanmaya başlamıştı. Bizim beklentimiz Ahmet Dereli'nin iyileşeceği düşüncesiydi. Kendisi de ağrı hissettiği için maça başlayamayacağını belirtti. Günü değil sezonu kurtarmak adına, hem oyuncuların hem takımın geleceğini düşünerek böyle bir kadroyla çıktık." Arın, derbisini kaybetmekten duydukları üzüntüyü dile getirerek, "13 maçımız var. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazırlanıyoruz. Mutlaka . Bunu yapacak oyuncu grubumuz da camiamız da taraftarımız da var. İnşallah bizim aşamayacağımız sorun yok." ifadelerini kullandı.

  1. 13.02.2020
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