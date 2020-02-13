Özden Töraydın: Kaliteli bir kadromuz var - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
13 Şubat 2020, Perşembe
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: Kaliteli bir kadromuz var

Özden Töraydın: Kaliteli bir kadromuz var

1'inci Lig'de evinde aldığı galibiyetiyle 5'inci sıraya yükselen , çıtayı yükselterek gözünü ilk 2'ye çevirdi. Siyah-beyazlı takımda sportif direktör , öncelikli hedeflerinin Play-off hattındaki yerlerini korumak olduğunu söylerken istediğimiz sonuçları alırsak ilk 2 için avantajlı duruma geliriz dedi.

İkinci sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la arasında 7 puan fark olan siyah-beyazlılarda, sportif direktör iddialı konuştu. Öncelikli hedeflerinin Play-Off hattındaki yerlerini korumak olduğunu belirten Özden Töraydın, "Önce ilk 6'da kalıcı olup, daha sonra ilk 2'yi yakalamaya çalışacağız. İstediğimiz sonuçları alırsak ilk 2 için avantajlı duruma geliriz" dedi.

TÖRAYDIN: SÜPER LİG'E YÜKSELECEK TAKIMLARI UFAK AYRINTILAR BELİRLEYECEK

Futbolcular, teknik heyet, yönetim, camia ve taraftarların kenetlenmesi halinde sezon başında koydukları şampiyonluk hedefine ulaşacaklarını dile getiren sportif direktör Töraydın, "Lig zor geçiyor ancak kaliteli bir kadromuz var. İstikrar yakalamasak da iyi oyunculardan kurulu bir ekibiz. 'e yükselecek takımları ufak tefek ayrıntılar belirleyecek. Taraftarımızın ekstra desteğini bekliyoruz. 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'deki şampiyonluklarda olduğu gibi takıma sahip çıkmalarını istiyoruz" diye konuştu.

  1. 13.02.2020
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