Özden Töraydın: Kaliteli bir kadromuz var
TFF 1'inci Lig'de evinde aldığı Boluspor galibiyetiyle 5'inci sıraya yükselen Altay, çıtayı yükselterek gözünü ilk 2'ye çevirdi. Siyah-beyazlı takımda sportif direktör Özden Töraydın, öncelikli hedeflerinin Play-off hattındaki yerlerini korumak olduğunu söylerken istediğimiz sonuçları alırsak ilk 2 için avantajlı duruma geliriz dedi.
İkinci sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la arasında 7 puan fark olan siyah-beyazlılarda, sportif direktör Özden Töraydın iddialı konuştu. Öncelikli hedeflerinin Play-Off hattındaki yerlerini korumak olduğunu belirten Özden Töraydın, "Önce ilk 6'da kalıcı olup, daha sonra ilk 2'yi yakalamaya çalışacağız. İstediğimiz sonuçları alırsak ilk 2 için avantajlı duruma geliriz" dedi.
TÖRAYDIN: SÜPER LİG'E YÜKSELECEK TAKIMLARI UFAK AYRINTILAR BELİRLEYECEK
Futbolcular, teknik heyet, yönetim, camia ve taraftarların kenetlenmesi halinde sezon başında koydukları şampiyonluk hedefine ulaşacaklarını dile getiren sportif direktör Töraydın, "Lig zor geçiyor ancak kaliteli bir kadromuz var. İstikrar yakalamasak da iyi oyunculardan kurulu bir ekibiz. Süper Lig'e yükselecek takımları ufak tefek ayrıntılar belirleyecek. Taraftarımızın ekstra desteğini bekliyoruz. 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'deki şampiyonluklarda olduğu gibi takıma sahip çıkmalarını istiyoruz" diye konuştu.
- 13.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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