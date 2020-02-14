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14 Şubat 2020, Cuma
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Hatayspor Akhisarspor maçına hazır!

Hatayspor Akhisarspor maçına hazır!

Hatayspor, 1. Lig'in 22. haftasında yarın evinde karşılaşacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Bordo-beyazlı takımın antrenmanın'da futbolcular önce ısınma haraketleri ile başladı daha sonra idman'da 5’e 2 top kapma, pas çalışması ve hava topu çalışması gerçekleşti.

Hatayspor, 1. Lig'in 22. haftasında yarın evinde karşılaşacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma, pas çalışması ve hava topu çalışması gerçekleştirdi. Bordo-beyazlılar, antrenmanın ardından tesislerinde kampa girdi.

  1. 14.02.2020
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