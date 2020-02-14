MAÇ SONUCU | Altınordu 2-2 Osmanlıspor - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri MAÇ SONUCU | Altınordu 2-2 Osmanlıspor

MAÇ SONUCU | Altınordu 2-2

MAÇ SONUCU | Altınordu 2-2 Osmanlıspor

1'inci Lig'de 22'nci haftanın açılış maçında Altınordu evinde 'la 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 9'uncu dakikada Metehan, 87'nci dakikada Okan, konuk takımın gollerini 17'nci dakikada , 22'nci dakikada Blagojevic kaydetti. Bu sonuçla temsilcisi 24, Başkent ekibi 18 puana ulaştı.

Altınordu, 1'inci Lig'de 22'nci haftanın açılış maçında konuk ettiği 'la 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 9'uncu dakikada Metehan, 87'nci dakikada Okan, konuk takımın gollerini 17'nci dakikada , 22'nci dakikada Blagojevic kaydetti. Bu sonuçla temsilcisi 24, Başkent ekibi 18 puana ulaştı.

7'nci dakikada kalecinin öne çıktığını gören Altınordulu Muhammed yaklaşık 30 metreden şansını denedi, kaleci Mele topu son anda kornere tokatladı.
9'uncu dakikada Altınordu öne geçti. Atakan'ın vuruşunda defanstan seken top havalandı. İyi yükselen Metehan kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0.
17'nci dakikada Altınordu savunmasının uzaklaştıramadığı topla sol çaprazda buluşan Halil İbrahim müthiş bir vuruşla uzak köşeden topu ağlara gönderdi: 1-1.
22'nci dakikada Osmanlıspor ikinci golü buldu. Blagojevic'in ceza sahası dışından sert bir vuruşla kaleci Erhan'ı avladı: 1-2.
24'üncü dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Soldan Metehan'ın ortasında yakın mesafeden Kemal kafayı çaktı, top üst direkte patladı.
İlk yarı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
72'nci dakikada Altınordu atağında sağdan Furkan ortaladı, Hüsamettin'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
74'üncü dakikada ev sahibi ekibin kazandığı frikikte Muhammed yerden vurdu, kaleci Mele uzanarak topa sahip oldu.
88'inci dakikada Altınordu'nun sağdan kazandığı kornerde Okan ceza sahasına ortaladı, arka direkte Ravil kafayla ağları havalandırdı: 2-2.
Karşılaşma bu skorla sona erdi.

  1. 14.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MAÇ SONUCU | Altınordu 2-2 Osmanlıspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN