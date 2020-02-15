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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Osmanlı kaçamadı

Osmanlı kaçamadı

deplasmanında bitime iki dakika kala galibiyetten olurken, 1 puanla yetindi.

1. Lig'de haftanın açılış maçında deplasmanına çıkan , son dakikalarda gelen golle 2 puan bıraktı: 2-2. İlk yarıyı Halil İbrahim ve Blagovic'in golleriyle 2-1 önde kapatan başkent ekibi, 88'de Ravil Tagir'in golüne engel olamadı. Ev sahibi ekibin diğer golünü Metehan kaydetti. Osmanlıspor 4 maçtır kazanamıyor.
  1. 15.2.2020
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