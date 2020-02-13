Yılmaz Vural: Süper Lig'e çıkacağız - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
13 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Yılmaz Vural: Süper Lig'e çıkacağız

: 'e çıkacağız

Yılmaz Vural: Süper Lig'e çıkacağız

1'inci Lig'de 7 maçtır galip gelememesine rağmen Play-Off hattından kopmayan Akhisarspor'da teknik direktör , yarışında havlu atmaya niyetlerinin olmadığını söyledi.

Bu hafta lider Hatayspor'la deplasmanda ilk 2 yarışında son kozlarından birine çıkacak Akhisar'da takımıyla ilk 2 maçında galibiyetle tanışamayan Vural, "Ligde 14 takım yarışında.

Maç kazanmadan hesap yapılmıyor. Son 13 haftada benim futbol felsefem gereği sahaya hep galibiyet için çıkacağız. Benim inancım sonsuz. lk 2'den veya Play-Off'tan mutlaka Süper Lig'e çıkacağız" dedi. Zorlu Hatay virajı öncesi Alperen, ve Muhammet Reis'in cezalı olduğu yeşil-siyahlılarda ilk yarıdan bu yana sakat olan Taha antrenmanlara başladı.

  1. 13.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yılmaz Vural: Süper Lig'e çıkacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN