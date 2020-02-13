Yılmaz Vural: Süper Lig'e çıkacağız
TFF 1'inci Lig'de 7 maçtır galip gelememesine rağmen Play-Off hattından kopmayan Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, Süper Lig yarışında havlu atmaya niyetlerinin olmadığını söyledi.
Bu hafta lider Hatayspor'la deplasmanda ilk 2 yarışında son kozlarından birine çıkacak Akhisar'da takımıyla ilk 2 maçında galibiyetle tanışamayan Vural, "Ligde 14 takım Süper Lig yarışında.
Maç kazanmadan hesap yapılmıyor. Son 13 haftada benim futbol felsefem gereği sahaya hep galibiyet için çıkacağız. Benim inancım sonsuz. lk 2'den veya Play-Off'tan mutlaka Süper Lig'e çıkacağız" dedi. Zorlu Hatay virajı öncesi Alperen, Burhan Eşer ve Muhammet Reis'in cezalı olduğu yeşil-siyahlılarda ilk yarıdan bu yana sakat olan Taha antrenmanlara başladı.
- 13.02.2020
- Koronavirüs Ighalo'yu da vurdu! Manchester United kampa almadı
- UEFA'dan dev anlaşma! Cüneyt Çakır...
- Sivaspor Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhemel 11'ler
- 2 ay önce çapraz bağları kopan Memphis Depay çalışmalara başladı
- Sergen Yalçın emri verdi! Beşiktaş yönetiminden Arsenal'e taarruz...
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Yılmaz Vural: Süper Lig'e çıkacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.