Altınordu ve Osmanlıspor 6. kez kozlarını paylaşacak - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
13 Şubat 2020, Perşembe
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Altınordu ve 6. kez kozlarını paylaşacak

Altınordu ve Osmanlıspor 6. kez kozlarını paylaşacak

Altınordu ve 1. Lig’in 22. haftasında oynayacakları maçla 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın rekabetinde Osmanlıspor’un üstünlüğü bulunuyor.

1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde Altınordu, sahasında 'u ağırlayacak. Bu karşılaşma iki takımın aralarında oynayacağı 6. mücadele olacak.

Bugüne kadar oynanan tüm maçlar TFF 1. Lig mücadelesi olarak kayıtlara geçerken bu maçlarda Altınordu 1, Osmanlıspor 3 galibiyet alırken 1 maçta beraberlikle sona erdi. Kırmızı lacivertliler, rakibine karşı tek galibiyetini 2018-2019 sezonunda deplasmanda oynadığı maçta 2-1'lik skorla almıştı. ekibi rakibine toplamda 3 gol atarken, başkent ekibi ise 7 golle karşılık verdi.
İki takım İzmir'de ise 2 kez karşı karşıya geldi. Osmanlıspor deplasmanda oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Ligin ilk yarısında 'da oynanan maçı 2-1'lik skorla Osmanlıspor kazanmıştı.

İKİ TAKIM DA SON MAÇLARINI KAYBETTİ

Ligde geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda ise Altınordu, deplasmanda 'a 3-0 kaybederken, Osmanlıspor sahasında 'a 4-2 mağlup olmuştu. Yarın 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda başlayacak maç öncesi Altınordu 23 puanla 14. sırada yer alırken, konuk Osmanlıspor ise 17 puanla 15. durumda bulunuyor. Karşılaşmayı ise bölgesinden hakem yönetecek.

  1. 13.02.2020
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