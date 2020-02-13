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13 Şubat 2020, Perşembe
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'e Avrupa'dan talip

Ravil Tagir'e Avrupa'dan talip

Altyapı fabrikası Altınordu'da Başkan , 16 yaşındaki stoperleri 'e Avrupa'dan teklifler olduğunu belirtti.

Altyapı fabrikası Altınordu'da Başkan , 16 yaşındaki stoperleri 'e Avrupa'dan teklifler olduğunu belirtti. Özkan, 18 yaşından sonra transferin gerçekleşebileceğini söyledi.

'ta cumartesi 2 puan gerisindeki takipçisi FK'ye konuk olacak lider 'un Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, iddialı konuştu. Sağlam, "Oraya kesinlikle kazanmak için gideceğiz" dedi.

Beyaz Grup'ta play-off mücadelesi veren Hekimoğlu Trabzon'un başarılı savunmacısı Bahadır Erol, önlerinde zorlu bir periyot olduğunu vurgulayarak, 6 puanlık 4 karşılaşmaya çıkacaklarının altını çizdi.

Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Gümüşhanespor'da mevcut başkan Cengiz Fırat sağlık sorunları nedeniyle istifa etti. Başkanlığa, yönetimde Mali İşler Sorumlusu görevindeki Güray Eroğlu getirildi.
  1. 13.2.2020
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