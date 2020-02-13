Ravil Tagir'e Avrupa'dan talip
Altyapı fabrikası Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, 16 yaşındaki stoperleri Ravil Tagir'e Avrupa'dan teklifler olduğunu belirtti.
Beyaz Grup'ta cumartesi 2 puan gerisindeki takipçisi Manisa FK'ye konuk olacak lider Samsunspor'un Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, iddialı konuştu. Sağlam, "Oraya kesinlikle kazanmak için gideceğiz" dedi.
Beyaz Grup'ta play-off mücadelesi veren Hekimoğlu Trabzon'un başarılı savunmacısı Bahadır Erol, önlerinde zorlu bir periyot olduğunu vurgulayarak, 6 puanlık 4 karşılaşmaya çıkacaklarının altını çizdi.
Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Gümüşhanespor'da mevcut başkan Cengiz Fırat sağlık sorunları nedeniyle istifa etti. Başkanlığa, yönetimde Mali İşler Sorumlusu görevindeki Güray Eroğlu getirildi.
- 13.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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