Ümraniyespor'da Ahmet Taşyürek dönemi sona erdi - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
10 Şubat 2020, Pazartesi
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Ümraniyespor'da dönemi sona erdi

Ümraniyespor'da Ahmet Taşyürek dönemi sona erdi

1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da kötü gidişatın faturası teknik direktöre kesildi. Tecrübeli teknik adam 'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, Başkan Tarık Aksar ve Ahmet Taşyürek ile yapılan toplantı neticesinde yolların ayrılması konusunda hem fikir kalındığı belirtilerek, sözleşmenin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ahmet Taşyürek kişiliği ile Türk futbol camiasının saygısını kazanmış, Ümraniyespor'a büyük başarılar katmış, kulüp tarihine ismini yazdırmış bir spor adamı olmuştur. Hocamıza bugüne kadar kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

  1. 10.02.2020
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