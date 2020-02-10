Balıkesir şimşek gibi
Yeni hocası Yusuf Şimşek ile ilk maçına çıkan Balıkesir, Ümraniye’yi farklı geçti.
Balıkesir yeni hocası ile 3 puanı 3 golle aldı. 56'da Rahmi Anıl'ın çevirdiği topla buluşan Foxi meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1. 61'de Anıl Taşdemir pasını sol taraftaki Anıl Başaran'a verdi. Anıl'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2. 75'te Foxi, pasını Malle'ye aktardı. Malle, yaptığı düzgün vuruşla takımını 3. golünü kaydetti: 0-3. Balıkesirspor kritim bir galibiyet aldı.
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