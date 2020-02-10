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10 Şubat 2020, Pazartesi
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şimşek gibi

Balıkesir şimşek gibi

Yeni hocası ile ilk maçına çıkan , Ümraniye’yi farklı geçti.

yeni hocası ile 3 puanı 3 golle aldı. 56'da Rahmi Anıl'ın çevirdiği topla buluşan Foxi meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1. 61'de pasını sol taraftaki Anıl Başaran'a verdi. Anıl'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2. 75'te Foxi, pasını Malle'ye aktardı. Malle, yaptığı düzgün vuruşla takımını 3. golünü kaydetti: 0-3. kritim bir galibiyet aldı.

  1. 10.2.2020
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